🎥 Cultuur en pompende Belgische beats met bekende gast voor de supporters - hoe gaan die zich vandaag gedragen?

Maandag wordt een heel belangrijke dag voor de Rode Duivels. En heel wat supporters zullen ook naar DĆ¼sseldorf afzakken. En er zal een feestje gebouwd worden, zoveel is ondertussen ook helemaal duidelijk.

Düsseldorf was ooit het centrum van de muziekwereld toen Duitsland er in 2011 het Eurovisiesongfestival organiseerde na de overwinning van Lena Meyer-Landrut uit Hannover een jaartje eerder. Zij deed toen in eigen land ook mee met het epische Taken by a stranger.

Geen James Bond-vibes deze week in Düsseldorf, maar wel een heel ander sfeertje. De Rode Duivels komen namelijk op bezoek en iedereen hoopt op een stunt - al gelooft niet iedereen er even hard in dat het goed kan komen.

Wel een grote believer van de Belgen is Average Rob. Die zal op maandagavond ook present tekenen in Düsseldorf om er te helpen met het feestje van de supporters. Die fans zullen ook goed worden opgevolgd na hun boegeroep bij de vorige match.

Benieuwd hoe positief ze voor, tijdens en na de match tegen Frankrijk zullen zijn. Na zijn knallende set in Frankfurt voor Slowakije-België, zal Average Rob er al vanaf 12.15 uur zijn om de menigte op te warmen - opnieuw samen met Omdat het kan Soundsystem.

Na de Opernplatz in Frankfurt zal nu ook het Rheinpark in Düsseldorf, waar de Duivels-supporters deze maandag worden uitgenodigd, moeten daveren op zijn grondvesten. Na deze DJ-set vertrekt de fanwalk rond 14 uur en loopt naar de Düsseldorf Arena, hopend dat het weer wat milder zal zijn dan in Stuttgart waar de dappere supporters nat waren geworden.