Boodschap van supporters is duidelijk: "Meer resultaten met Oscar Crucke dan zelfvoldane Tedesco"

0-1 tegen Slovakije, 2-0 tegen Roemenië en 0-0 tegen Oekraïne in de groepsfase. En er nu ook uit tegen Frankrijk. De fans zijn unaniem: Tedesco is meer dan ooit de gebeten hond.

Voor de wedstrijd tegen Frankrijk waren er door de keuze voor Loïs Openda nog even wat positieve geluiden, maar de lof verstomde even snel als ze kwam bij het aanschouwen van de match - het had toch opnieuw wat beter mogen zijn volgens velen.

De bondscoach koos volgens de fans al te vaak voor Carrasco op linksachter en ook de andere keuzes werden aangevallen. Temeer Witsel en Meunier ook geen minuut speelden (door blessure) dit EK. En dat deed pijn aan de ogen.

Iedereen heeft er genoeg van

Ook een 26e man op dit Europees Kampioenschap ontbrak volgens vele supporters. Die reageerden dan ook volop op de sociale media. Hein Vanhaezebrouck wordt volgens sommigen al gezien als mogelijke opvolger, maar Tedesco moet in ieder geval vertrekken klinkt het.

De Cuyper aura joué 0 minute ... CDK en a joué 6. #TedescoOut — 𝕰𝖗𝖊𝖒𝖟𝖊𝖉 🥷🏾🇨🇦 (@Eremzed_) July 1, 2024