De eerste woorden van Igor Thiago als spits in de Premier League: "Zo belangrijk dat ik dat kon doen bij Club Brugge"

Igor Thiago zal voortaan niet meer het shirt van Club Brugge dragen. De Premier League wacht op hem. Uit zijn eerste interview op de site van zijn nieuwe ploeg Brentford blijkt dat hij Club nog niet vergeten is.

"Ik wil altijd nog meer bereiken", legt Thiago zijn drive uit als voetballer. "Sinds ik Brazilië verlaten heb ben ik in mijn carrière daar altijd naar op zoek gegaan: meer titels behalen, naam maken, geschiedenis schrijven." Bijvoorbeeld door met blauw-zwart een landstitel te pakken na een remontada van jewelste in de play-offs.

"Ik heb mooie dingen kunnen bereiken bij Club Brugge. Dat ik mijn ploegmaats kon helpen de titel te winnen was zo belangrijk. Het vergde veel werk en toewijding, vooral van Club Brugge. Iedereen bleef in mij geloven, ook toen ik mij niet zo goed in mijn vel voelde." Het strookt ook met het wereldbeeld dat Igor Thiago koestert.

Thiago klaar voor Premier League

"Als je veel arbeid, toewijding en engagement toont, komen er wel mooie tijd aan." De aanvaller hoopt dat die mooie tijden nu ook aanbreken in Engeland. Veel twijfel is er niet, hij arriveert heel zelfzeker in Brentford. "Ik ben klaar voor de Premier League door de stappen die ik gezet heb in mijn carrière."