Niet het juiste moment om Koen Casteels 'de ontdekking van het toernooi' te noemen: "Moet ik daarvoor 32 geworden zijn?"

Aan Koen Casteels zal het niet gelegen hebben. Tegen Frankrijk pakte hij weer uit met één à twee mooie reddingen. Maar de doelman zit met een probleem met de Belgische pers. Al bedoelde men het goed, toch vond Casteels de vraag van een collega niet gepast.

De bewuste vraag moest leiden tot een positief artikel over Casteels, die erin slaagde niet één keer de naam van Thibaut Courtois te laten vallen tijdens of na de matchen. "Mogen we jou als de ontdekking van het toernooi beschouwen?", luidde de vraag.

Het antwoord was er eentje van een man in zijn eer gekrenkt. "Moet ik 32 jaar geworden zijn om een ontdekking te zijn voor u? Als je het zo wil omschrijven mag dat." Waarop geprobeerd werd de plooien glad te strijken, wat niet lukte. "Bij het grote publiek kennen ze jou toch niet zo goed?" Antwoord: "Dat kan."

Over naar de match dan maar. "De ontgoocheling is heel groot. Er waren weinig kansen langs beide kanten. Het waren twee ploegen die elkaar bleven aftasten en dan weet je dat het op details aankomt. Een klasseflits of zo'n goal die we nu tegenkrijgen. Wat natuurlijk heel frustrerend is."

Het ws trouwens niet de bedoeling om zo diep terug te vallen. "Het was natuurlijk niet het plan om man op man hoog druk te zetten omdat zij met hun snelheid waanzinnig goed zijn. We stonden naar mijn gevoel iets te diep soms. Maar de verdediging was langs beide kanten goed."

De vraag of dit toernooi een mislukking is geworden, viel trouwens ook niet in al te beste aarde. "Het is 15 minuten na de match. Ik ben teleurgesteld omdat we eruit liggen. Jullie mogen ervan maken wat jullie willen."