Ex-Anderlecht-persverantwoordelijke weet hoe het werkt bij Romelu Lukaku: "Ik zou het hem zelfs afraden"

Romelu Lukaku zagen we in Duitsland enkel als hij op het veld stond. En dan nog was hij daar veelal onzichtbaar. Hij kwam echter niet met de pers praten ondanks talloze vragen. Big Rom hult zich in stilzwijgen en zijn vroegere mediatrainer weet waarom.

David Steegen is de man die bij Anderlecht de persconferenties en interviews regelde toen Romelu Lukaku net doorbrak. Hij weet hoe de spits in elkaar zit. “Het is heel simpel”, verklaart Steegen in Het Nieuwsblad. “Als Romelu even niet wil praten, dan doet hij dat gewoon niet."

"Indertijd toen hij jong was bij Anderlecht liet hij zich wel sturen en ging hij vaker in op verzoeken, maar hij is nu zelf de meester van zijn eigen carrière. Het klinkt onbeleefd, maar Romelu heeft de media niet nodig om zich te profileren."

Nochtans had hij op veel kunnen reageren, want de kritiek was bij momenten striemend. “Wat de buitenwereld ervan vindt, deert hem niet”, vervolgt Steegen. “Romelu legt namelijk de lat voor zichzelf altijd heel hoog."

"Hij heeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en wil altijd het hoogste behalen. Als dat niet lukt, bepaalt hijzelf hoe hij daarmee omgaat.”

Een transfer kon door zijn hoofd spoken, er kon fysiek iets schelen... We weten het niet. "Wat moet hij nu vertellen na dit EK?”, aldus Steegen. “Ik zou het hem nu zelfs afraden om te spreken. Het belangrijkste is om straks te antwoorden op het veld. Da’s iets wat Romelu altijd doet. Laat hem maar doen.”