Ex-Rode Duivel ook niet mals voor Tedesco: "Hij wilde Guardiola zijn"

België is uitgeschakeld op het EK na een nieuwe zeer matige wedstrijd tegen Frankrijk. Bondscoach Domenico Tedesco wordt bekritiseerd voor zijn keuzes. Niet in het minst door de analisten.

Veel Rode Duivels waren niet op niveau tijdens dit EK, maar ook Domenico Tedesco ligt onder vuur. De bondscoach verraste met zijn opstellingen, de positie van de spelers, maar ook met de wissels tijdens de wedstrijd.

Tijdens het programma RTL Sports, gaf de voormalige Belgische international Thomas Chatelle zijn visie op de situatie met Tedesco. Volgens hem is Tedesco langzaamaan de grip verloren.

"Ik was de eerste die zei dat Tedesco goed in de schoenen van Martinez stapte, hij had echt goed gepresteerd. En toen, ik weet niet wat er is gebeurd. Wat heeft hem veranderd, en waarom wilde hij zo graag een protagonistenrol spelen tijdens dit EK."

"Ik denk dat hij wat steken heeft laten vallen. De Bond had voorzorgsmaatregelen genomen door Franky Vercauteren achter hem aan te stellen. Maar ik ben een beetje teleurgesteld in de invloed van Vercauteren (...)"

"Tedesco heeft jeugdzondes begaan. Hij heeft dingen geprobeerd die niet moesten worden geprobeerd. Hij wilde Guardiola zijn. Je moet bij de les blijven, spelers op hun plaats zetten en niet iedereen, inclusief zijn spelers, willen verrassen."