Eén man was alvast in de wolken met de Rode Duivels: "Ze zullen toch een beetje verwaand zijn? Maar nee, heel bescheiden"

De Rode Duivels verbleven tijdens het EK in het Schlosshotel Monrepos. De directeur van het hotel was danig onder de indruk van de internationale sterren, die zich heel normaal gedroegen.

Marco Angas was zelfs ontroerd bij het afscheid. “Ik werk nu 30 jaar in de hotellerie. Ook tijdens het WK van 2006 verbleven hier gasten", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Dat waren de FIFA en de Duitse voetbalbond. Zoals nu in contact komen met een team als de Rode Duivels en de hele entourage was echt veel leuker."

"De klik was er vanaf het eerste moment. Het afscheid was echt emotioneel. Zoals je van je familie afscheid neemt. Niet alleen de spelers of de trainers, maar ook van de technici, de voedingsdeskundigen, de kitmanagers,…”

Angas zag sterren zonder capsones. "Ze waren vriendelijk en beleefd. Ik overdrijf echt niet. Ik zeg gewoon zoals het is. We hebben de spelers ook zoveel mogelijk liefde en vriendelijkheid teruggegeven. Als de spelers van een wedstrijd terugkwamen, stonden we ze met zijn allen op te wachten."

"Dat waardeerden ze enorm. Het was een van de beste basiskampen die ze ooit hebben gehad, vertelden ze. Dat kwam recht uit het hart en was niet alleen maar om mij een plezier te doen."

Ook bij de familiedagen genoot het personeel. "Een soort van familiebarbecue. Een heerlijke, ontspannen sfeer. De kinderen konden zich uitleven want we hadden een springkasteel gehuurd. Het zijn supersterren, ze hebben zoveel geld, ze zullen toch een beetje verwaand zijn? Maar neen, ze waren heel bescheiden."