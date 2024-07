'Standard klopt aan bij Belgische club voor nieuwste aanwinst, maar stuit op probleem'

Standard heeft opnieuw een dramatisch seizoen achter de rug. Ondanks de onzekere toekomst blijft de Luikse club wel actief op de transfermarkt.

Met de Kroatische gehuurde middenvelder Marko Bulat (22) en de transfervrije spits Grejohn Kyei (28) heeft Standard al twee officiële transfers aangekondigd. Ondertussen werkt de Luikse club verder aan nog wat nieuwe spelers.

Volgens Sudinfo wil Ivan Leko nog een nieuwe middenvelder aantrekken voor volgend seizoen en is het daarbij uitgekomen bij Mory Konaté (30) van KV Mechelen. Hij staat hoog op het verlanglijstje van Standard.

Te hoge eisen voor Standard

De Luikse club heeft ook al geïnformeerd bij KV Mechelen naar Konaté, die nog een contract tot midden 2026 heeft, maar Konaté zou nog te duur zijn en ook nog een te stevig contract hebben voor Standard.

Bij KV Mechelen was Konaté geen basisspeler, maar hij kwam vorig seizoen wel 26 keer in actie. Een basisspeler was hij dus niet, bij Standard zou hij dat dus wel kunnen zijn. Maar geld is dus voorlopig een probleem.

Standard kon wel Cihan Çanak voor 2 miljoen euro verkopen aan het Turkse Trabzonspor en ook Denis Dragus vertrok naar Trabzonspor voor 1,7 miljoen euro. Er is dus wel al wat ruimte, maar niet veel.