Standard ziet spits naar Nederland trekken: dit bedrag ontvangen de Rouches nog

Standard neemt afscheid van Noah Ohio. Hij zal voor 1,5 miljoen euro naar FC Utrecht trekken.

Standard beleefde een verschrikkelijk seizoen op financieel en sportief vlak. De club moet het deze zomer met een zeer beperkt budget doen.

Om wat geld in het laatje te brengen, zullen er ook spelers verkocht worden. Noah Ohio is er daar eentje van. Hij heeft zijn volgende bestemming al gevonden.

Volgens Het Belang van Limburg trekt de Nederlandse jeugdinternational naar FC Utrecht. De club zal zo'n 1,5 miljoen euro betalen aan Standard.

Ohio kwam in de zomer van 2022 aan bij de Rouches. De aanvaller speelde er 45 wedstrijden waarin hij zes keer kon scoren en vijf assists gaf.

In januari van dit jaar werd hij uitgeleend aan Hull City. Daar kwam hij acht keer in actie en was hij goed voor drie doelpunten. Nu zal hij zijn carrière dus verderzetten in Nederland.