BREAKING: Jan Vertonghen zet er een punt achter: "Ik heb mijn droom beleefd"

Jan Vertonghen heeft zijn laatste match als Rode Duivel gespeeld. De recordinternational stopt ermee na een indrukwekkend lange carrière als international. De verliesmatch tegen Frankrijk werd zijn eindpunt.

Vertonghen speelde op drie WK's en drie EK's en verzamelde 157 interlands. Een absoluut record in België. De 37-jarige verdediger deelde het nieuws mee via Instagram, al was het wel al deels verwacht.

“De eerste en de laatste. Bedankt voor alle herinneringen, ik heb mijn droom geleefd!”, aldus Vertonghen. De vraag is nu of hij op clubniveau nog zal doorgaan. Op dat antwoord wachten ze ook bij Anderlecht.

Vertonghen is nooit een man geweest die over één nacht ijs gaat. Ook die beslissing wordt gewikt en gewogen. Al is zijn afscheid als international mogelijk wel een teken aan de wand.

Vertonghen kan bij Anderlecht bijtekenen voor een jaar, maar is op dit moment wel vrije speler.