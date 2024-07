'Ex-coach van Club Brugge wordt opvolger van Vincent Kompany bij Burnley'

Burnley degradeerde na een zwak seizoen naar de Championship. Dat wel zonder Vincent Kompany, want de Belgische coach maakte de overstap naar Bayern München.

Dus moest Burnley op zoek naar een nieuwe coach, en die lijken ze daar gevonden te hebben. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wordt het eentje die we in België nog kennen.

Hij meldt dat Scott Parker de opvolger van Vincent Kompany zal worden. Het werd nog niet officieel bekendgemaakt, maar volgens Tavolieri zal de deal dus doorgaan.

Parker was begin 2023 coach bij Club Brugge, maar werd na twee maanden al ontslagen nadat hij 12 op 30 pakte in de competitie. Zijn laatste wedstrijd was toen de 5-1 pandoering tegen Benfica.

🔵🟣 As revealed here on Wednesday morning, Scott Parker’s going to be #BurnleyFC headcoach.

✅ It’s a Done Deal. #twitterclarets https://t.co/XWA7ehzVQl pic.twitter.com/kbleP5tCdw