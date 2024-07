📷 Kevin De Bruyne geniet na EK-uitschakeling samen met het gezin op Ibiza

Het EK van de Rode Duivels eindigde vroeger dan verwacht. Na 4 op 9 in de groepsfase tegen Slovakije, Roemenië en Oekraïne, volgde al snel de uitschakeling tegen Frankrijk in de achtste finale.

Kevin De Bruyne speelde een degelijk toernooi, maar zal na een heel lang seizoen toch ook blij zijn dat hij van een verdiende vakantie kan genieten nu.

Hij werd samen met echtgenote Michèle Lacroix op het strand in Ibiza van de zon. Het Engelse medium The Sun verzamelde enkele foto's van zijn vakantie. Hij lijkt zich te amuseren met een opblaaskrokodil en jongleert wat met de bal op het strand.

Kevin De Bruyne in Ibiza. šŸ˜ŽšŸŠ



šŸ“ø BackGrid via The Sun. pic.twitter.com/twuVb5iN8O