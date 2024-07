🎥 Mikel Merino zorgt voor ongelooflijk stukje voetbalgeschiedenis bij viering winning goal tegen Duitsland

Mikel Merino was vrijdagavond de redder van Spanje door zijn land met een kopbaldoelpunt voorbij Duitsland naar de halve finale van het EK te loodsen. En er was nog wel wat speciaals aan dat doelpunt.

Spanje kwam na 5 minuten in de tweede helft op voorsprong dankzij Dani Olmo en leek ondanks aanhoudende Duitse druk af te stevenen op een overwinning. Maar Wirtz zorgde er in de laatste minuten toch nog voor dat we verlengingen kregen.

Doelpunten leken uit te blijven in de verleningen maar Spanje gaf de Duitsers in het slot een koekje van eigen deeg door te scoren in de laatste minuten. De ontlading bij Spanje en doelpuntenmaker Mikel Merino was naar alle logica enorm. Al was wat net na dat doelpunt gebeurde misschien zelfs nog opvallender.

Zo vader, zo zoon

Merino, middenvelder bij Real Sociedad, trok namelijk naar de hoek van het veld om een dansje rond de cornervlag te doen. Dat was ook enkele voetbalfans online opgevallen en wat bleek... 33 jaar later deed zijn vader Miguel Merino exact hetzelfde bij een doelpunt.

En om het nog straffer te maken, Miguel en Mikel deden de viering in exact hetzelfde stadion in Stuttgart. Vader Merino deed het alleen niet met de Spaanse nationale ploeg, wel bij zijn club Osasuna.