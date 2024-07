Engelse held had zich wel héél goed voorbereid met opvallend spiekbriefje (en het werkte nog ook)

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Engelse doelman Jordan Pickford had zich bijzonder goed voorbereid op de penaltyreeks tegen Zwitserland in de kwartfinales van het EK. Hij had zijn bidon volgeschreven met aantekeningen over de Zwitserse penaltynemers.

Engeland won de penaltyreeks met 5-3, nadat de wedstrijd na 120 minuten in 1-1 was geëindigd. De enige gemiste strafschop van de Zwitsers kwam van Manuel Akanji, die door Pickford werd gestopt. Na de wedstrijd doken foto's op van Pickfords bidon, waarop te zien was dat Akanji de bal naar links zou schieten. Dit gebeurde ook, waardoor Pickford de juiste hoek koos. Engeland scoorde al hun vijf penalty's en won de serie. Daarnaast probeerde Pickford de Zwitsers te verstoren met ongebruikelijk gedrag onder de lat, zoals het lang wachten met klaarstaan. Scheidsrechter Daniele Orsato sprak hem hierover aan na de eerste penalty. "De scheidsrechter stond mij niet toe mijn gebruikelijke routine te volgen, dus moest ik me aanpassen," verklaarde Pickford na de wedstrijd. "Gelukkig kon ik het alleen bij de eerste penalty doen en die heb ik gestopt." Dit was niet de eerste keer dat Pickford een penalty stopte voor Engeland. Tot nu toe heeft hij vier van de veertien strafschoppen tegengehouden in eindtoernooien. 👀💧 Pickford’s water bottle for the shootout… ‘Akanji, dive left’. pic.twitter.com/Kp7zOH2cb6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2024