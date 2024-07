Frank Raes is niet onder de indruk van twee halve finalisten: "Het is bedroevend wat ze hebben laten zien"

We weten ondertussen hoe de halve finales van het EK eruitzien. Met Spanje-Frankrijk en Nederland-Engeland krijgen we op papier mooie duels, maar niet alle landen spelen op het niveau dat van hen verwacht wordt...

De halve finales van het EK zijn bekend en worden volgende week dinsdag en woensdag gespeeld. Frank Raes ziet dat er twee landen bij zijn die niet presteren zoals van hen wordt verwacht.

"Dat Frankrijk en Engeland in de halve finale staan is slechte reclame voor het voetbal", begint hij bij Gazet van Antwerpen. "Vooral bij Engeland dan toch. Na vijf matchen heb ik nog altijd geen idee wat het gameplan van Southgate is."

"Het lijkt telkens lukraak, terend op één flits. Vorige keer was het Bellingham, nu Saka. Ergens denk je dat dat niet kan blijven duren. Maar ze staan intussen wel al in de halve finale en zouden zomaar de finale kunnen spelen."

Over de Fransen heeft Raes ook nog wat te zeggen. "Bij Frankrijk zie ik nog iets meer een systeem, een idee. Het is cynisch en negatief, maar scoor maar eens tegen de Fransen."

"Het is op dit EK alleen Lewandowski gelukt vanop de stip. Het is geen toeval dat hun uitblinkers doelman Maignan en centrale verdediger Saliba zijn. Neem er misschien ook nog Kante bij, een verdedigende middenvelder."

Het zal afwachten worden of de twee landen in de halve finales ook nog kunnen doorstoten. Frankrijk scoorde op toernooi trouwens nog geen enkel doelpunt vanuit open spel (2 owngoals en 1 penalty in 5 wedstrijden).

"Het is bedroevend wat Frankrijk en Engeland hebben laten zien, maar het is natuurlijk niet verboden om goed te verdedigen. Frankrijk is er in 1998 al eens wereldkampioen mee geworden", besluit Raes.