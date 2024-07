🎥 Absolute penseelstreek: Lamine Yamal nu echt in de geschiedenisboeken ... en op welke manier!

Lamine Yamal was al de jongste speler ooit in een halve finale van het EK op zijn zestiende. Door zijn doelpunt is hij nu ook de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK. En zo gaat hij de geschiedenisboeken in.

Het begin van de wedstrijd tussen Frankrijk en Spanje was waanzinnig te noemen. De spanjaarden kwamen snel op achterstand, maar konden die situatie heel snel rechtzetten. Erop en erover nog voor het halfuur was het devies.

Zeker de 1-1 van Lamine Yamal mocht er méér dan wezen. Het Spaanse godenkind kwam met een kleine schijnbeweging en trapte vervolgens de bal via de bal prinsheerlijk binnen. Filip Joos was bij Sporza meteen aan het kirren van plezier, ook op X was iedereen in katzwijm gevallen.

Stop that Lamine Yamal. pic.twitter.com/WNuax2D0FF — Stop That Football (@stopthatfooty) July 9, 2024

Lamine Yamal, ladies and gentlemen.



The youngest goalscorer in the history of the Euros, 16 years old…



…INSANE. 😳✨ pic.twitter.com/cgM4dYMjrg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024

1-1 Spain.



LAMINE YAMAL YOU ARE ABSOLUTELY INSANE !!!!!!!!!!!!!!!! ONE OF THE GREATEST GOALS YOU WILL EVER SEE AT THE EURO'S !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F*CKIN HELL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/9QzWFkm6Iy — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 9, 2024

LAMINE YAMAL BECOMES THE YOUNGEST SCORER IN MEN'S EUROS HISTORY



And what a goal it was 🤯 pic.twitter.com/RfQeKYT8l5 — B/R Football (@brfootball) July 9, 2024

Yamal is meteen ook de jongste goalgetter ooit op een Europees kampioenschap. Hij troeft onder meer Johan Vonlanthen van Zwitserland af, die 18 jaar was toen hij zijn eerste goal maakt voor de nationale ploeg op een groot toernooi.