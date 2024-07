Deze STVV-speler hoopt als volgende door te breken bij de club

STVV bereidt zich momenteel voor het nieuwe seizoen. Dat terwijl de Truienaars ook een bijzonder drukke transferperiode meemaken.

Onder Thorsten Fink konden heel wat jonge spelers doorbreken bij de eerste ploeg van STVV. De coach vertrok ondertussen naar KRC Genk en Christian Lattanzio nam over.

Een speler die volgend seizoen ook hoopt door te breken is Alouis Diriken. "Het is inderdaad mijn doel om dit seizoen te debuteren en tot de vaste wedstrijdselectie te behoren", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"De club gelooft in mij, want liet me vorig jaar een nieuw contract tekenen. Dat geeft vertrouwen. Ook de coach is tevreden met mijn voorbereiding tot nu toe. Ach, ik wacht geduldig op mijn kans."

Hij vertelt ook meteen hoe het in de voorbereiding verloopt. "Ik denk dat we enkel nog aan de details moeten werken en dat doet de trainer heel goed. Hij gaat dieper in op specifieke zaken zoals pressing, balbezit en positiespel."

"Christian Lattanzio heeft op die korte periode zeker al zijn stempel gedrukt. Zo is het erg duidelijk dat hij sneller en meer via het midden wil opbouwen dan zijn voorganger Thorsten Fink", noemt hij al een belangrijk verschil tussen zijn huidige coach en ex-coach.