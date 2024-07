Dit verrassende cijfer zegt alles over Jérémy Doku tijdens het EK 2024

Jérémy Doku staat erom bekend om snel te zijn. Heel snel zelfs, bij de besten van Europa. De vleugelspeler van de Rode Duivels heeft echter die kwaliteit niet getoond op het Europees kampioenschap 2024, zo blijkt.

De ranking van de snelste spelers op het EK tot nu toe is onthuld door de UEFA. Een ranking die wordt gedomineerd door een speler die niet echt indruk maakt in deze competitie: Kylian Mbappé. Een verrassing is dat natuurlijk allerminst.

De op dit EK voorlopig best wel fletse ster van het Franse elftal werd inderdaad 'geflitst' aan 36,5 km/u tijdens het EK, een record voor de competitie waarmee hij voor de Spanjaard Ferran Torres en de Slowaak Benjamin Sesko staat.

Geen Doku in de top-10 van snelste spelers

De rest van de top-10 is ook bekendgemaakt, en wat opvalt is de afwezigheid van een Belgische speler. Jérémy Doku, van wie we weten dat hij al bijna 36 km/u heeft gehaald in zijn carrière, behoort inderdaad niet tot de 10 snelste spelers van het toernooi. En dat zou eigenlijk wel moeten.

Een cijfer om te relativeren evenwel, want het nummer 10 van de ranglijst, Rafael Leao, haalde een snelheid van 35,4 km/u en we weten dat Doku 35,3 km/u heeft gehaald tegen Slovakije. De speler van Manchester City staat dus niet ver van de top-10.

Maar dit betekent ook dat Jérémy Doku zijn beste sprint tussen de eerste groepswedstrijd en de achtste finale niet heeft verbeterd. Symbolisch: vaak vertrekkend vanuit een te diepe positie, te vaak vastgenageld, nooit goed gelanceerd, is de X-factor van de Rode Duivels er nooit in geslaagd om het verschil te maken...