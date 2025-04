🎥 Niet te geloven: Michy Batshuayi in de clinch met ... clubmascotte

In Frankfurt zit de mascotte Attila, een nogal imposante arend, al bijna 20 jaar in het hart van de supporters. De vogel had een appeltje te schillen met Michy Batshuayi. Of hoe de Belgische aanvaller soms onbedoelde aandacht krijgt ...

Door te tekenen bij Frankfurt heeft Michy Batshuayi niet gekozen voor de club met de meest handige mascotte. Dat komt omdat in tegenstelling tot teams die vertrouwen op verklede personages om de sfeer te verhogen, Eintracht een beroep doet op ... een steenarend. En niet zomaar één: het gaat om Attila, aangekomen bij de club tijdens het seizoen 2006/2007 om eer te betonen aan het clubwapen, dat zelf is geïnspireerd op dat van de stad met een arend. Al bijna twintig jaar woont Attila alle wedstrijden bij die worden gespeeld in het Waldstation. Chagrijnig na de overwinning Bij zijn komst deze winter lijkt Michy Batshuayi nog niet in de goede boeken te staan van de vogel. Afgelopen weekend had Attila een kleine humeurigheid jegens de Rode Duivel, ondanks de 1-0 overwinning tegen Stuttgart. Nadat de Belgische aanvaller 90 minuten op de bank was gebleven, stond hij samen met zijn teamgenoten... en de mascotte rond de middenstip. Zelfs op een redelijke afstand van het dier kreeg Michy een veer in zijn gezicht. Een doelbewuste daad van Attila, die vervolgens zijn veren terugplooide, wat zijn trainer erg aan het lachen maakte. Zal Michy Batshuayi beter in de gratie komen bij de clubmascotte door de komende weken te scoren? We volgen het op.