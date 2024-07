Marc Degryse komt heel scherp uit de hoek: "Degoutant, het is echt niet om aan te zien"

De laatste drie wedstrijden van het EK komen eraan, met nog twee halve finales en een finale. Marc Degryse heeft een zeer duidelijke voorkeur over welke landen hij in de finale wil zien.

Dinsdagavond spelen Spanje en Frankrijk tegen elkaar en woensdagavond kijken Nederland en Engeland elkaar in de ogen. Marc Degryse kan niet duidelijker zijn over zijn huidige favorieten.

"Met Frankrijk en Engeland zitten mijn twee toernooifavorieten in de halve finale, maar ik hoop dat ze er allebei uit gaan", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Met die kwaliteiten vind ik het degoutant hoe weinig ze laten zien hebben. Ik zal bij de Fransen beginnen."

"Het is echt niet om aan te zien. In vijf wedstrijden hebben zij nog geen enkel normaal doelpunt gemaakt. Een strafschop tegen Polen en twee owngoals tegen Oostenrijk en België, dat is eigenlijk schandalig. Ze voetballen zo cynisch onder Deschamps, dat dat ook nog eens beloond wordt, vind ik erg."

Degryse is erg hard voor Franse bondscoachm Didier Deschamps. "Ik ben als neutrale kijker bij Frankrijk echt op mijn honger blijven zitten en daar is Deschamps de hoofdschuldige voor. Het is de kunst van een bondscoach om er het maximale uit te halen qua spelplezier, aantrekkelijkheid én resultaat. Als je dat alles bij elkaar optelt, dan is het gewoon veel te weinig."

Ook voor Engelse bondscoach Southgate heeft hij weinig mooie woorden. "En hetzelfde geldt voor Gareth Southgate. Engeland wordt al jaren misvormd door hem. Zelfs een Europese titel kan het toernooi van Southgate - of Deschamps - niet meer redden."