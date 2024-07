Ook Franky Van der Elst snapt er niet veel van: "Onbegrijpelijk en zeer onverstandig"

Een groot gespreksonderwerp in Frankrijk de laatste dagen, was de gelekte training van Frankrijk. Franky Van der Elst begrijpt maar moeilijk waarom een Frans medium dit zou doen.

Er dook enkele dagen geleden plots een filmpje op van de Franse nationale ploeg, en hoe die op strafschoppen is aan het oefenen.

De video werd door het Franse medium RMC Sport gedeeld. Antoine Griezmann kwam de video ook tegen en reageerde al sarcastisch op de video. 'Bah, geweldig. Bedankt voor de info.'

Bah super ! Merci pour l'info ! — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 6, 2024

De spelers en bondscoach zijn het ongetwijfeld ook beu. Het is namelijk niet de eerst keer dat er zulke informatie gelekt wordt in de Franse pers.

Ook Franky Van der Elst begrijpt niet goed waarom dit moet gebeuren. "Het is onbegrijpelijk dat uitgerekend een Franse zender dat doet", begon hij bij Dat is fussball volgens Sporza. "Het is toch niet de bedoeling dat iedereen kan zien waar de penalty's worden getrapt? Dat is zeer onverstandig."