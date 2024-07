Tandje bijsteken of maar laten varen? 'KAA Gent is strijd om nieuwe spits aan het verliezen'

KAA Gent beleeft voorlopig een best rustige mercato. Toch hopen de Buffalo's nog zeker een extra spits te strikken.

KAA Gent zag het afgelopen jaar al heel wat spelers vertrekken. Onder hen ook een aantal sterkhouders en grote talenten. De club wil nu terug wat inkomende transfer doen om de kern in orde te krijgen voor het volgende seizoen.

Zoals we eerder al gemeld hebben, is KAA Gent geïnteresseerd in Max Dean. Die speelt momenteel in de Engelse vierde klasse bij MK Dons.

Toulouse zou al een akkoord met de club hebben gehad over zijn transferprijs. Die zou zo'n 2 miljoen euro moeten bedragen. Dat schrikte KAA Gent echter niet af. De club zou proberen om de deal nog te kapen.

Maar volgens Het Nieuwsblad zal KAA Gent toch een versnelling hoger moeten schakelen willen ze Dean overnemen. Volgens hen beschikt Toulouse op dit moment over de beste papieren.

Iets wat ze in Gent niet graag zullen horen. Andri Gudjohnsen kwam al toe bij de club, maar toch willen de Buffalo's nog een extra spits omdat Tarik Tissoudali normaal gezien vertrekt deze zomer.