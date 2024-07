Zulte Waregem is verschillende eersteklassers te snel af en haalt gegeerde rechtsback weg bij concurrent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem heeft zijn slag thuisgehaald. Ze hebben bij RFC Luik hun gewenste rechtsback kunnen strikken: Benoît Nyssen.

RFC Luik heeft het vertrek van Benoît Nyssen naar Zulte Waregem officieel aangekondigd. Nyssen kwam in 2021 bij RFC Luik en speelde 92 wedstrijden waarin hij 7 doelpunten maakte. Hij werd er een steunpilaar van het team en een favoriet van de supporters.

Na een uitstekend seizoen 2023/2024 werd hij door de supporters verkozen tot speler van het seizoen. Zijn prestaties trokken ook de aandacht van verschillende teams die hem graag wilden binnenhalen, ook eersteklassers. Uiteindelijk koos hij dus voor Zulte Waregem.

"De onderhandelingen met de Vlaamse club waren niet gemakkelijk en ons akkoord werd pas gegeven na een redelijke herziening van het transferbedrag", klinkt het bij Luik.

"We hebben niet gewacht op de finalisering van dit dossier om ons te richten op het zoeken naar een vervanger die het gewenste kwaliteitsniveau op de positie van rechtsback kan handhaven. We hopen hier binnenkort over te kunnen communiceren," zegt Pierre François.

Zulte Waregem onderstreept met de transfer nogmaals zijn ambitie om dit seizoen wel de promotie te kunnen vieren. Vorig seizoen werd immers een immense ontgoocheling.