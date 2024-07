Théo Leoni openhartig over toekomst bij Anderlecht: "Zeker de jongens die zijn opgegroeid bij Anderlecht kennen de honger van de fans"

In een recent interview met Het Laatste Nieuws sprak middenvelder Théo Leoni (24), vol passie over zijn band met de club waar hij al sinds 2011 speelt.

"Ik voel me 'chez moi' bij Anderlecht. Als het een deal is waar ik mij in kan vinden, dan onderteken ik een contract voor het leven. Dat zou vooral willen zeggen dat ze nog heel lang op mij rekenen."

Het afgelopen seizoen kreeg het jeugdproduct van Anderlecht veel speelkansen onder coach Brian Riemer, maar hij erkent dat hij na een sterke start ook regelmatig op de bank belandde. “Nergens in de ploeg is de concurrentie zo groot als op het middenveld. Er zijn zes of zeven spelers die de kwaliteiten hebben om in de basis te staan. Aan mij om te tonen dat ik het verdien om eerste keuze te zijn."

“We willen beter doen dan vorig jaar. We willen Anderlecht opnieuw eens een prijs bezorgen. Zeker de jongens die zijn opgegroeid bij de club weten hoe hongerig onze fans zijn. Anderlecht blijft de meest mythische club van België.”

Eerste doel van het seizoen

Leoni benoemde ook zijn persoonlijke doelen voor het nieuwe seizoen: "Mijn balrecuperatie moet omhoog, maar dat komt wel met de ervaring. Ons systeem zonder vaste ‘6', ‘8' of ‘10' ligt me wel. Als het goed staat zijn wij heel moeilijk te kloppen."

"Ik wil proeven van Europees voetbal. Dat wordt een geweldige ervaring. De sfeer in het Lotto Park op Europese avonden is altijd iets speciaals. Hopelijk kwalificeren we ons voor de Europa League. Dat is ons eerste grote doel van het seizoen."

Om in de groepsfase van de Europa League te komen moet Anderlecht enkel de Play-Off-ronde overleven. De loting voor de laatste voorronde van de Europa League vindt plaats op 5 augustus, de matchen worden gespeeld op 22 en 29 augustus.