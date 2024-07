Thorsten Fink legt het uit: "Daarom ben ik nu een Genkie"

Thorsten Fink is ondertussen al een dikke maand coach bij KRC Genk. In een eerste interview tegen de sociale media-kanalen van de club heeft hij al een keertje teruggeblikt op wat al gebeurd is en vooruitgeblikt op het seizoen dat moet komen.

"Ik heb het al meermaals gezegd en ik blijf erbij: Genk is een grote club met klasse. Ik ben heel trots om hier te zijn. Ze hebben alles in huis om op langere termijn succesvol te zijn", aldus Thorsten Fink over de hele zaak.

"Ze hebben een goed stadion, goede supporters, een prachtige academie, goede talentvolle spelers. Dat is de basis van een goed huis en dat hebben we. Ook de kernwaarden van deze club zijn er. Iedereen zorgt ervoor dat ik krijg wat ik wil."

"Het gaat heel snel, het is een cadeau. Ik hou ervan om hier de coach te zijn. Het is mijn motivatie om jonge spelers in het eerste team te krijgen, maar we mogen niet enkel met de jongelingen spelen en dan negende eindigen."

Positieve coach

"We willen ook resultaten behalen. Met ze trainen en goede communicatie hebben ook met Thomas Buffel is heel belangrijk. We hebben heel veel jonge spelers en we hebben ook héél jonge spelers. We moeten de balans vinden."

Net dat werken met de jeugd is ook waar Fink bij STVV werd geroemd: "Ze wilden weten hoe ik hier ook de jongeren zou kunnen integreren en hoe ik over jeugd denk. Daarom zijn we ook tot een vergelijk gekomen en ben ik nu een Genkie. Ik ben heel positief als coach, altijd en overal."