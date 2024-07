Veelbelovende Amerikaanse spits moet voor doelpunten zorgen bij Westerlo

De 18-jarige aanvaller heeft een contract getekend dat hem tot 2027 aan de club bindt, met een optie voor nog een extra jaar.

Placias maakte naam in de Amerikaanse tweede klasse, waar hij voorheen uitkwam bij North Carolina. Bij de club kwam Placias in totaal tot tien wedstrijden. Hierin wist de jonge aanvaller twee doelpunten te maken.

De Amerikaanse speler, die een lengte heeft van 1m88, zal de komende drie seizoenen te bewonderen zijn in 't Kuipje. Hij zal daar spelen met rugnummer 49.

Placias is al de negende inkomende transfer van De Kemphanen. De Amerikaanse spits kan zijn competitiedebuut maken op 28 juli thuis tegen Cercle Brugge.

🦠Our new American Eagle has landed! pic.twitter.com/04XKcKco6L