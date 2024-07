Weer een klap bij Standard: speler gebruikt wet van '78 om zijn contract te verbreken, Rouches trekken naar rechtbank

Volg Standard nu via WhatsApp!

Zoals we gisteren al aankondigden heeft William Balikwisha de trainingen niet hervat bij Standard. Hij stuurde zijn kat. Intussen is ook al duidelijk geworden dat de winger de wet van '78 gebruikt heeft om zijn contract te verbreken. De Rouches overwegen juridische stappen.

De Congolese international William Balikwisha heeft gebruik gemaakt van de wet van 1978 om eenzijdig een einde te maken aan zijn contract met Standard Luik, weet La Meuse. Sindsdien werd er gesproken over een transfer naar Schalke, maar die gesprekken zijn spaak gelopen.

Hij was ontevreden over zijn beperkte speeltijd en het gebrek aan een toekomstplan binnen de club. Sinds 27 mei is hij officieel vrij, nadat hij zijn contract heeft opgezegd.

Standard Luik eist echter een compensatie van 300.000 euro en overweegt juridische stappen te ondernemen, aangezien zij menen dat er geen geldige reden was voor de opzegging.

In de tussentijd werd er een mogelijke transfer naar Schalke 04 besproken, waarbij verschillende ruilopties met spelers zoals Bryan Lasme en Derry Murkin werden overwogen. Ondanks concrete interesse van Schalke, leidde de lange duur van de onderhandelingen tot frustratie bij Balikwisha.

Hij verzocht om met een andere tussenpersoon te onderhandelen, wat zowel Standard als Schalke niet beviel. Hierdoor is de transfer naar Schalke nu onzeker, en Balikwisha blijft zonder club.