'Medische testen op het programma: Genk heeft topdeal zo goed als beet'

Het is KRC Genk menens in de strijd om de Zuid-Koreaan Oh Hyeon-Gyu. Een maand geleden was er al sprake over de mogelijke komst van de speler en daarbij wilden ze heel ver gaan. Nu is de speler in België aangekomen.

KRC Genk houdt rekening met een mogelijk vertrek van Tolu Arokodare en moet dus op zoek naar een aantal versterkingen vooraan. Daarin kwamen ze een maand geleden al aan bij de Zuid-Koreaan Hyeon-gyu Oh. Dat is een Zuid-Koreaanse spits die op dit moment voor Celtic in Schotland speelt. Genk en de speler zouden al een tijdje geleden een persoonlijke overeenkomst voor een deal op lange termijn hebben gesloten. Beide clubs begonnen daarna te onderhandelen over de transfersom. KRC Genk was al bereid om tot vijf miljoen euro te bieden, ondertussen lijkt er een akkoord te zijn op clubniveau - nadat een eerste bod werd geweigerd door Celtic. Medische testen op het programma Meer zelfs: volgens Het Laatste Nieuws zou hij ondertussen al in België zijn om de deal af te ronden. Daarvoor staan eerst nog een aantal medische testen op het programma om de finale fase in te gaan voor de miljoenentransfer. Volgens Transfermarkt is de speler op dit moment 'amper' 1,8 miljoen euro waard. Toch zal hij voor een veelvoud daarvan verkassen naar de CEGEKA-Arena. De komende dagen mag een handtekening en voorstelling worden verwacht.