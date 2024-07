Daarom was Hein Vanhaezebrouck nog een keertje op Wembley

Hein Vanhaezebrouck was ooit met KAA Gent op bezoek in Wembley voor een topwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Deze maand ging hij nog een keertje naar de mythische Engelse tempel, maar voor een heel andere reden.

Hein Vanhaezebrouck is niet langer coach van KAA Gent en zou dus in principe een nieuwe club kunnen zoeken. Toch gaf hij eerder al aan dat hij dat dit jaar niet wil doen en minstens één sabbatjaar wil nemen als het gaat over een actieve job in het voetbal.

Daarna is alles opnieuw mogelijk: trainer, technisch directeur of nog een andere functie. Maar voorlopig zal het eerder bij analysewerk blijven. In die optie heeft hij zich ook laten opmerken bij Sporza in de omkadering rond het EK.

© photonews

En daarin sprak hij ook over zijn 'terugkeer' naar Wembley. Voor wel iets heel speciaal. “Ik ben wel een muziekliefhebber, ja. Maar niet op het niveau van Imke Courtois. Binnenkort ga ik wel eens gaan kijken naar AC/DC in Londen."

AC/DC op Wembley

"Ik mag het misschien niet zeggen, maar ze gaan volgens mij niet te lang meer optreden. Er zijn er al een paar verdwenen en ik heb ze nog nooit aan het werk gezien", beseft de gewezen coach van KAA Gent de noodzaak.

Want het leven als prof is niet altijd even simpel: "Als voetbalspeler of als voetbaltrainer heb je weinig kansen, dus ik heb deze kans genomen om nog eens terug te keren naar Wembley, maar deze keer voor een optreden.”