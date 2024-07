Marc Degryse is zwaar onder de indruk van deze speler: "Er bestaan geen superlatieven meer voor"

Spanje heeft het EK in Duitsland gewonnen. Over het gehele toernooi gezien zeker een verdiende winnaar. Ook enkele Spanjaarden maakten individueel erg veel indruk.

Spanje won de EK-finale met 2-1 van Engeland. De doelpunten kwamen van Nico Williams en invaller Oyarzabal. Lamine Yamal kreeg de kansen om te scoren, maar werkte ze niet af.

Wel was de 17-jarige aanvaller goed voor een assist. Marc Degryse haalde de loftrompet nog maar eens boven voor het talent. "Het is er al zo vaak over gegaan. Maar we moeten benadrukken wat hij de voorbije weken gepresteerd heeft", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Om dat op je zestiende en zeventiende te doen… Eigenlijk bestaan daar geen superlatieven meer voor. Vier assists, één doelpunt. Ik betrapte mezelf erop dat ik er al van uitging dat hij die twee kansen in de finale zou scoren. Yamal straalt klasse en elegantie uit, hij streelt de bal. Ik zou bijna zeggen dat het ongezien is", gaat hij verder.

Degryse vergelijkt hem zelfs met Lionel Messi. "Je kan bijna niet anders dan de vergelijking te maken met Lionel Messi. Allebei Barcelona, allebei linksvoetig, allebei al op jonge leeftijd doorgebroken. Zijn doelpunt tegen Frankrijk was van een extreme schoonheid. Om die bal er op zo’n moment op die manier binnen te trappen, is geweldig. Het was voor mij het doelpunt van het toernooi."

"Yamal heeft alles om de records van Messi te benaderen. Hij won zopas de Copa América op zijn 37ste. Stel je eens voor waar Yamal binnen twintig jaar kan staan", besluit Degryse.