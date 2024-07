KRC Genk lijdt opnieuw nederlaag tijdens voorbereiding

KRC Genk speelde woensdagnamiddag een oefenwedstrijd tegen het Nederlandse Go Ahead Eagles. De Limburgers verloren hun eerste partij onder coach Thorsten Fink.

KRC Genk heeft woensdagnamiddag een oefenwedstrijd gespeeld tegen het Nederlandse Go Ahead Eagles. De partij ging door achter gesloten deuren.

Na zo'n 20 minuten spelen kwamen de Nederlandse op voorsprong via Victor Edvardsen. KRC Genk kreeg nadien nog enkele kansen op de gelijkmaker, maar stuitte steeds op de doelman.

De Nederlanders begonnen beter aan de tweede helft. Bobby Adekanye kreeg bijzonder veel ruimte en besloot om zelf uit te halen. Zijn schot belandde op de lat.

Enkele minuten later was het wel raak voor Bobby. Genk ging nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt nadien, maar vond dat pas helemaal in de slotfase.

Tolu kon zo'n vijf minuten voor het einde van de wedstrijd de aansluitingstreffer scoren. Zo kregen we een 1-2 eindstand te zien. KRC Genk speelt op 28 juli haar eerste wedstrijd van het seizoen tegen Standard.