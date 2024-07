OFFICIEEL: KRC Genk ziet speler naar Servette vertrekken

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

Zijn vertrek zat eraan te komen, maar werd nu ook bevestigd. Victory Beniangba wordt uitgeleend aan Servette.

Victory Beniangba heeft zijn transfer eindelijk te pakken. De speler kondigde zijn afscheid bij KRC Genk al aan op Instagram, maar verwijderde het daarna alweer.

Op woensdag heeft Servette bekendgemaakt dat Victory Beniangba volgend seizoen bij hen zal spelen. Volgens Het Belang van Limburg wordt hij uitgeleend, maar heeft de Zwitserse club ook een aankoopoptie.

In de zomer van 2022 kwam Beniangba aan bij KRC Genk. Hij speelde in totaal 47 wedstrijden voor Jong Genk waarin hij 18 keer kon scoren en goed was voor twee assists.

Bij de A-ploeg van Genk kreeg hij nooit zijn kans. Eerder dit seizoen nam hij ook al eens afscheid van zijn ploegmaats. Toen leek hij op weg naar Rode Ster Belgrado, maar die transfer ging op het nippertje niet door.