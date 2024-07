OFFICIEEL: Beerschot haalt kampioenenmaker nu ook definitief naar de club

Volg K Beerschot VA nu via WhatsApp!

Daags nadat Beerschot het nieuws meedeelde dat Ewan Henderson definitief de overstap naar de club maakt, komen ze weer met transfernieuws. D'Margio Wright-Phillips tekende een meerjarig contract bij Beerschot.

Beerschot promoveerde afgelopen seizoen naar de Jupiler Pro League en is de laatste tijd bezig geweest met het samenstellen van een kern voor 1A. Dat is aardig aan het lukken.

D’Margio Wright-Phillips tekende een meerjarig contract bij Beerschot. Dat maakte de club zelf bekend op donderdag. Hij komt over van Stoke City.

Afgelopen seizoen werd Wright-Phillips sinds februari al uitgeleend aan de club. Hij veroverde toen mee de titel in 1B. In totaal speelde hij elf wedstrijden waarin hij vier doelpunten kon maken en goed was voor één assist.

"Ik denk dat het duidelijk was dat ik mij hier heel erg goed voelde", begint de aanvaller bij de clubmedia. "Ik heb hier opnieuw kunnen laten zien wat ik waard ben."

"Ik wilde daarom ook graag bij de club blijven en samen een stapje hogerop zetten. Ik ben er zeker van dat ik hier nog veel kan bijleren en kan groeien als speler en als mens", besluit hij.