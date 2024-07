Rode Duivel Johan Bakayoko verrast met uitspraak over toekomst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Johan Bakayoko heeft er met PSV een geweldig seizoen opzitten in Nederland. De Rode Duivel kan deze zomer een mooie transfer versieren, al vertelt hij nu dat het ook een optie is om nog bij PSV te blijven.

Johan Bakayoko werd afgelopen seizoen kampioen met PSV in Nederland. De Belgische flankaanvaller kon in 33 competitiewedstrijden 12 keer scoren en 9 assists geven. Zo had hij ook zijn aandeel.

Op het EK kreeg de 21-jarige Belg heel wat minder kansen. Bondscoach Domenico Tedesco lijkt geen fan te zijn van hem, wat best opvallend was.

Maar zijn prestaties van het afgelopen jaar zijn toch niet onopgemerkt gebleven. De verwachting is ook dat hij deze zomer vertrekt, maar dan moet het wel naar een goede club zijn.

"Als ik uit Eindhoven zou vertrekken, is dat alleen naar een club die net als PSV om de prijzen speelt", stelt hij bij het Eindhovens Dagblad. "Kampioen worden is wat ik wil. En de Champions League winnen. Daar heb ik de kwaliteiten voor."

Bakayoko ligt nog wel tot de zomer van 2026 onder contract bij de Nederlandse kampioen. Hij zou dus ook nog een jaar langer kunnen blijven, wat opmerkelijk zou zijn aangezien velen een transfer verwachten.

"Het is ook mogelijk dat ik volgend jaar vertrek, maar ik moet er met mijn zaakwaarnemer nog goed over overleggen. Voor een deel zal het ook van PSV afhangen, waar ik komend seizoen speel."