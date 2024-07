OFFICIEEL: STVV heeft weer beet en stelt international voor

STVV beleeft een zeer drukke zomermercato. De club stelde op vrijdag alweer een nieuwe transfer voor.

STVV zag aan het begin van de mercato al heel wat spelers vertrekken. Matte Smets en Jarne Steuckers volgden coach Thorsten Fink naar KRC Genk.

Eric Junior Bocat, Aboubakary Koita en Zion Suzuki vertrokken later ook. Maar er kwamen ook al enkele inkomende transfers. Vrijdag stelde de club een nieuw gezicht voor.

'Shogo Taniguchi is officieel een Kanarie. De Japanse international maakt de overstap van Al Rayyan. Met de komst van de geroutineerde defensieve leider is de Truiense defensie gewapend voor het nieuwe seizoen',klinkt het bij STVV.

De Japanner verbrak onlangs zijn contract bij Al Rayyan. Sportief Directeur André Pinto is al onder de indruk van de nieuwkomer. "Als je naar Shogos statistieken kijkt, merk je dat hij altijd een heel constante speler is geweest in clubverband", vertelde hij op de clubwebsite.

"Taniguchi is een echte defensieve leider. Daarnaast beschikt hij over de nodige voetballende kwaliteiten om het spel van achteruit op te bouwen. We zijn trots dat we een speler van zijn kaliber hebben kunnen aantrekken."

Taniguchi is een bekend gezicht in Japan. Hij speelde al vier keer kampioen met Kawasaki en maakte hij vier keer deel uit van het 'elftal van het jaar' in de J-League.