Mika Godts hoopt dit seizoen door te breken bij Ajax: "Ik weet wat ik nodig heb om de volgende stap te zetten"

Mika Godts is bezig met de grote sprong naar de eerste ploeg van Ajax. Het jonge Belgische talent wordt begeleid door verschillende ervaren teamgenoten.

Mika Godts is zich aan het inwerken in de A-ploeg van Ajax. De 19-jarige speler heeft al 20 keer bij het eerste team meegespeeld van de Nederlandse club.

Dit seizoen wordt er verwacht dat de linkervleugelspeler echt zal doorbreken. De voormalige pion van Racing Genk heeft de hele voorbereiding meegemaakt met het team.

"Iedereen binnen de selectie is wel met me bezig, maar Steven Berghuis, Branco van den Boomen en Jordan Henderson zijn veel met me bezig", vertelde hij bij De Telegraaf.

"Ofwel praten ze met me in het hotel ofwel geven ze me advies op het veld. En de nieuwe staf heeft veel meer aandacht voor het individu dan vorig seizoen. Door individueel te werken, maken we ook grote vooruitgang."

Mika Godts weet wat hem nog ontbreekt om de volgende stap te zetten: efficiëntie. "Ik denk dat dit te wijten is aan mijn leeftijd. Voor sommigen komt het meteen en voor anderen duurt het wat langer. Ik moet gewoon hard blijven werken", besluit hij.