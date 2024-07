Miron Muslic is klaar om met Cercle België en Europa te veroveren: "We zijn scherp en klaar!"

Cercle Brugge verloor met het kleinste verschil van Feyenoord, maar is volgens Miron Muslic helemaal klaar om mooie zaken te laten zien. Donderdag moet Cercle namelijk al Europees aan de bak.

Generale repetitie

Cercle kwam zaterdag niet verder dan een 1-0 nederlaag tegen Feyenoord. Na amper 4 minuten kwamen de Bruggelingen al op achterstand. Ze kwamen tot verschillende grote kansen, maar het vizier stond niet juist afgesteld.

Zo lijkt Cercle Brugge klaar voor een seizoen dat ze kunnen kleuren met Europees voetbal. Nu donderdag staat er de Europese kwalificatie tegen het Schotse Kilmarnock op het programma.

Tevreden Muslic

“Vergeet niet dat we tegen een topteam speelden”, aldus coach Miron Muslic. “We boden ze veel weerstand en konden vijf, zes kansen afdwingen. Alleen moeten we ons wat meer belonen, maar dat is zeker iets voor de komende weken."

"Het resultaat was niet belangrijk", vervolgde Muslic, "maar mijn ploeg was de evenknie en speelde opnieuw met een prima structuur. Offensief konden we 120 minuten met onze press uitpakken en defensief was de balans in orde.”

Cercle Brugge is er klaar voor

“We zijn scherp en klaar, een goede en gestructureerde voorbereiding was belangrijk en dat is gelukt. Daarom ben ik ook zo blij dat we tegen Feyenoord 120 minuten konden spelen en iedereen in actie kon komen en ook jongens zoals Lawrence Agyekum, Bruninho en zelfs Erick Nunes na zeven moeilijke maanden, minuten konden pakken."

"Het is duidelijk dat we zowel Europees als in de competitie niet alles zullen kunnen afwerken met twaalf à dertien kernspelers, maar er vijftien tot zestien nodig zullen hebben", toont Muslic zich realistisch.