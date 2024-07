"Tedesco zet beter zijn televisie uit": Viktor Verhulst blijft ook weken later nog met wrang gevoel zitten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het EK zit er al even op, ondertussen lijken we al klaar voor de start van de competitie. Toch blikken we graag nog even terug met mediapersoonlijkheid Viktor Verhulst. Die keek veel wedstrijden als liefhebber van voetbal.

De analisten vonden het een mooie EK-finale, met veel open spel en Nico Williams als ultieme kerel om van te genieten. De speler van Bilbao is een van de absolute ontdekkingen van het EK in Duitsland - een speler waarvoor je naar het stadion gaat. "Ik ben een voetballiefhebber, maar geen grote kenner en ik volg ook niet elke wedstrijd overal op de voet", aldus Viktor Verhulst. "En dan is zo'n Williams wel iemand die je kan ontdekken op een EK, omdat hij niet bij de grootste club speelt." © photonews "Je hebt altijd wel zo'n ontdekking, iemand die wat boven zichzelf uitsteekt. Ik heb veel wedstrijden gekeken op dit EK. Het is niet omdat ik geen kenner ben, dat ik niet veel kijk. Ik hou van voetbal en ben echt wel een liefhebber", is hij duidelijk bij MidMid Meister. Meer beleving rond Nederland? Toch bleef hij een beetje op zijn honger zitten: "Ja, ik had een onverzadigd gevoel, maar dat heeft meer te maken met onze eigen uitschakeling die te vroeg is gekomen. Als je niets verwacht van uw ploeg, dan blijf je kijken." "Er is een frustratie die blijft hangen, want ik voelde dat er meer in zat. Dat maakt me minder geïnteresseerd naar de rest toe, het was een lager gevoel van beleving. Ik gunde het Nederland ook om door te gaan, maar dat werd ook niets. Wat voor een beleving hangt er rond die ploeg?"