Paul Gheysens legt nieuw scenario voor toekomst van Royal Antwerp FC op tafel

Paul Gheysens investeerde al bergen geld in Royal Antwerp FC. De West-Vlaming wil echter in de toekomst een andere weg bewandelen.

De boeken van Royal Antwerp FC kleuren donkerrood. In het laatste boekjaar werd een verlies van maar liefst 46,5 miljoen euro opgetekend.

Paul Gheysens nam de club in 2017 over en sindsdien pompte hij al meer dan 150 miljoen euro in de club. Dat kan echter niet blijven duren.

De club bewandelt vanaf dit seizoen dan ook een andere weg. Geen grote namen meer richting de Bosuil, maar wel volop inzetten op de jeugd.

Vers kapitaal

Gheysens is volgens de zakenkrant De Tijd op zoek naar nieuwe investeerders voor de club. Het is wel de bedoeling dat hij zelf een meerderheid blijft behouden bij de landskampioen van 2023.

Gheysens heeft het Britse bedrijf Tifosy de opdracht gegeven om vers kapitaal en nieuwe investeerders te zoeken. Tifosy doet dat ook al voor KAA Gent en was eerder in de weer voor topclubs als Inter Milaan en Inter Miami.

Gheysens zal mogelijks een deel van zijn aandelen verkopen, of nieuwe aandelen maken door kapitaalsverhogingen via andere geldschieters. Gazet van Antwerpen vroeg de bouwheer om een reactie, maar hij wou niet reageren. Ook bij de club zelf kwam er geen reactie op het nieuws.