🎥 Thibaut Courtois nu ook op Tomorrowland en daar krijgt hij opvallende taak

Opvallende gast tijdens slotavond van eerste weekend op Tomorrowland. Doelman Thibaut Courtois maakte er zijn opwachting.

Op de Mainstage van Tomorrowland sloten 3 Are Legend, Dimitri Vegas, Like Mike en hun goede vriend Steve Aoki, het eerste weekend van het festival af.

Veel klassiekers qua muziek, maar ook qua showgehalte was er te zien wat iedereen een beetje verwacht had. Taarten gooien, een vast item als Steve Aoki van de partij is.

Special guest daarvoor: Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid gooide vanop het podium enkele taarten het publiek in en leek zich duidelijk te amuseren.

In een volledig witte outfit gooide hij de taarten, een verwijzing naar de twintigste verjaardag van Tomorrowland, in de menigte. Vrouwlief Mishel Gerzig keek toe en had duidelijk evenveel pret als haar man met het hele gebeuren.

Het was niet de eerste keer dat Courtois bij een optreden van Aoki van de partij was en taarten naar het publiek gooide. Dat deed hij eerder al in Ibiza.