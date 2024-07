📷 Guardiola schept duidelijkheid over vertrek van Kevin De Bruyne bij City

Kevin De Bruyne wordt de voorbije weken meer en meer gelinkt aan een vertrek bij Manchester City. Maar volgens Pep Guardiola blijft hij nog een seizoen aan boord.

Kevin De Bruyne heeft nog een contract voor één seizoen bij Manchester City. De aanbiedingen uit Saoedi-Arabië waren er en de Rode Duivel had er wel oren naar om in enkele jaren tijd nog aardig wat te cashen.

Zozeer zelfs dat ook zijn gezin al bereid was om de overstap te maken. Er lag een stevig loon klaar voor onze landgenoot en ook de transfersom leek geen probleem te zijn, maar volgens transferjournalist Fabrizio Romano heeft trainer Pep Guardiola bevestigd dat De Bruyne in Manchester blijft.

De Rode Duivel speelt al sinds 2015 bij Manchester City. Er is te horen dat onze landgenoot een persoonlijk akkoord met Al Ittihad zou hebben, maar nu toch nog een jaartje in de Premier League zou blijven spelen.

Fabrizio Romano zegt uit goede bron vernomen te hebben dat het persoonlijke akkoord tussen de Saoedische club en KDB er helemaal niet is en dat dit dus fake nieuws is over De Bruyne. Dat is ook zo te horen in de woorden van de trainer van City. "Kevin vertrekt niet. Als er iemand wil vertrekken, dan zullen we praten", klinkt het.

"We hebben tot de laatste dag van de transferperiode om nieuwe spelers aan te trekken. Het is niet uitgesloten dat er nog jongens bijkomen of weggaan, maar ik denk dat de kans groot is dat we met ongeveer dezelfde ploeg aan het seizoen starten. De kwaliteit in ons team is er en is moeilijk te vervangen."

De Saoedische club zou ook al een andere speler op het oog hebben, nu De Bruyne niet zal toehappen. Moussa Diaby zou het grote transfertarget zijn van de club.