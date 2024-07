Ivan Leko gaat nog moeten puzzelen: heel wat Standard-spelers zijn onzeker voor wedstrijd tegen KRC Genk

Verschillende spelers van Standard zijn onzeker voor de verplaatsing naar Genk, vanwege een gebrek aan vorm of lichte spierblessures. Die komen er na de zware trainingen onder Ivan Leko.

In januari nam Ivan Leko over bij Standard. Hij zag dat de spelers niet in vorm waren en greep meteen in. De Kroaat zette snel alles op scherp.

De trainingen die hij geeft zijn veel intensiever en zwaarder dan die van zijn voorganger. Bij zijn aankomst zag Ivan Leko meerdere spelers van de kern geblesseerd raken door overbelasting.

Dit gebeurde nu opnieuw. Standard gaat zondag op bezoek bij KRC Genk, maar verschillende spelers zijn onzeker voor de eerste wedstrijd van het seizoen.

Boli Bolingoli, die geblesseerd raakte tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Norwich, is daar een van. Hayao Kawabe, Hakim Sahabo en Marko Bulat staan ook op het lijstje met twijfelgevallen.

De toestand van Nathan Ngoy, net terug uit blessure, wordt ook dagelijks geëvalueerd. Doumbia is nog steeds herstellende van zijn blessure van vorig seizoen en zal niet meteen terugkeren.

Meerdere onzekerheden, te wijten aan de aanpak van de Kroaat, die er de voorkeur aan geeft zijn spelers nu al fysiek te pushen. Zelfs als dit er toe leidt dat sommigen geblesseerd raken.