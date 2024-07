'KAA Gent legt miljoenen op tafel: dit zijn de details van de transfer van Mathias Delorge'

Mathias Delorge heeft afgelopen seizoen heel wat indruk gemaakt bij STVV onder coach Thorsten Fink. Zijn prestaties zijn dan ook niet onopgemerkt voorbijgegaan.

De middenvelder kon rekenen op buitenlandse interesse, maar de speler zelf wou liever nog een jaar in België blijven. Toen kwamen ook enkele Belgische topclubs aankloppen.

KAA Gent en KRC Genk leken het meeste kans te hebben. Bij de Limburgers zou hij herenigd worden met Matte Smets en Jarne Steuckers die eerder van STVV naar Genk trokken.

Maar uiteindelijk zal het dan toch KAA Gent worden. STVV en de Buffalo's hebben een akkoord en Delorge zou nu zijn medische tests aan het afleggen zijn.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zal KAA Gent 3,5 miljoen euro + 500.000 euro als bonus betalen. De middenvelder zal er een contract van vier jaar kunnen tekenen.

✅🏥🇧🇪 Matthias Delorge undergoing medical tests now in order to complete his move to #KAAGent as revealed tonight.

🦬🔵 Buffalos will pay 3,5M€ on transfer fee + 500K€ as a bonus.

✍🏼 4 years contract. #mercato #JPL https://t.co/EYvy2u4C2y pic.twitter.com/62QSGjpyZy