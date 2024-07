Jeugdproduct Genk en Anderlecht keert na jaren in Tsjechië terug naar vertrouwde Belgische stal

Naast Thibaut Courtois en Maarten Vandevoordt zijn er bij KRC Genk de voorbije jaren nog heel wat andere talentvolle doelmannen de revue gepasseerd. Eentje van hen lijkt nu de terug op weg te zijn naar eigen land. En naar Genk, waar hij de doelmannen zou kunnen gaan vervoegen.

De vorige lichting Belgische topdoelmannen bij Genk was er eentje met heel wat toppers in de rangen. Gaëtan Coucke, Nordin Jackers en Olivier Vliegen maakten op jonge leeftijd de dienst uit bij de jeugd van Genk.

Het verhaal van de eerste twee is ondertussen bekend. De ene speelde de voorbije vier seizoenen bij KV Mechelen, de andere versierde ondertussen een definitieve transfer naar Club Brugge. Beide staan te boek als goede doelmannen.

© photonews

Olivier Vliegen van zijn kant? Die raakte enigszins in de vergetelheid. Op jonge leeftijd trok hij eerst naar de jeugd van RSC Anderlecht en dan naar Tsjechië. Na een weekje bij Sparta Praag bij sloot hij aan bij Slovan Liberec.

Daar begon hij te timmeren aan de weg. Hij werd verhuurd aan Vlasim en Senica, maar is sinds 2021 vaste waarde in de A-kern van Slovan Liberec. De voorbije seizoenen werd hij er prof en vorig seizoen mocht hij 21 wedstrijden keepen bij het Tsjechische nummer zeven.

Jeugdproduct Genk en Anderlecht terug naar Genk?

Ook persoonlijk ging het hem voor de wind. Hij kwam als piepjonge doelman toe in Tsjechië zonder iets of iemand te kennen en ook de taal was naar eigen zeggen een probleem. Gelukkig leerde hij al snel iemand kennen.

Katarina werd eerst een goede vriendin en daarna een partner en nam hem bij de hand. Zij was een studente uit Plzen die in Liberec opdook - of hoe ook het lot al eens een handje kan helpen en het geluk in een klein hoekje zit.

© photonews

Ondertussen is de 25-jarige Olivier Vliegen klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière. En die gaat hem meer dan waarschijnlijk terug naar België brengen. Bij Genk moet hij de concurrentie proberen aan te gaan met Hendrik Van Crombrugge en Mike Penders.

Naam gemaakt in Tsjechië

Met Vandevoordt vertrok de eerste doelman van Genk naar Leipzig en dus kan Vliegen zich onder nieuwe coach Fink misschien wel laten opmerken. Bedoeling is dat hij intrinsiek als derde doelman naar Genk komt, maar in het voetbal kan het snel keren.

Hij heeft veel geleerd van zijn periode in Tsjechië en weet ondertussen als de beste dat er na een tegenslag ook opnieuw een meevaller kan komen. Dat sterkt hem in het gevoel dat het ook bij Genk misschien wel moet kunnen lukken. Eerste doelman zijn op lager niveau zit niet in hem, hij wil zich altijd bewijzen.