Geld moet rollen: Club Brugge gaf al meer uit dan Genk, Antwerp, Gent, Union en Anderlecht samen

Het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League staat op het punt van beginnen. Sommige ploegen gaan dat doen met heel wat nieuwkomers, anderen houden het (voorlopig) veel bescheidener. De verschillen zijn dan ook immens te noemen.

Club Brugge werd afgelopen seizoen kampioen en dat levert met de vetpotten van de Champions League ook dit seizoen opnieuw 25 miljoen euro of (veel) meer op. Doe er ook nog eens de waanzinnige transfer van Igor Thiago bij en ze kunnen geld uitgeven bij blauw-zwart.

En dat hebben ze ondertussen wel al flink gedaan. Geen ploeg komt in de buurt van Club Brugge als het gaat over uitgaven aan transfers deze zomer. Met Gustaf Nilsson komt de vervanger voor Thiago voor meer dan zes miljoen euro over van Union SG.

En er is meer. De 22-jarige Griekse winger Christos Tzolis komt over van de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf en kostte ook al zes miljoen euro. Hij was afgelopen seizoen dan ook goed voor 22 goals en 7 assists.

De 21-jarige verdedigende middenvelder Ardon Jashari en de 24-jarige centrale verdediger Zaid Romero hebben een vergelijkbaar prijskaartje. En daar stopt het nog altijd niet voor blauw-zwart, zo blijkt ondertussen.

Meer dan 28 miljoen euro aan uitgaven

Doelman Nordin Jackers werd volgens Transfermarkt voor 150.000 euro definitief overgenomen van OH Leuven en aan rechtsachter Hugo Siquet wordt ook zo'n drie miljoen euro uitgegeven. Daardoor zitten ze al op meer dan 28 miljoen euro uitgaven bij Club Brugge.

Geen ploeg in de JPL komt in de buurt voorlopig, want andere ploegen moeten ofwel de tering naar de nering zetten, ofwel wachten ze nog op betere prijzen en/of opportuniteiten om echt te gaan uithalen op de arbeidsmarkt.

© photonews

In de top-5 qua uitgaven vinden we voorlopig Genk, Antwerp, Gent en Union SG. Genk spendeerde aan Oh, Steuckers, Smets en Palacios ondertussen zo'n 7,5 miljoen euro - nog maar een vierde van Club Brugge.

Antwerp staat op drie met 7,3 miljoen euro, al is daar ook nog een bedrag voor Mandela Keita bij. Gent (4,9 miljoen euro voor Gudjohnsen en Dean) en Union SG (3,9 miljoen euro voor Fuseini, El Hadj en David Promise) volgen nog verder.

Uitgavenpatroon zeer divers voorlopig dit seizoen

RSC Anderlecht staat op zes met in totaal een uitgavenpatroon van drie miljoen euro op dit moment. Die werden uitgegeven aan Simic, al mogen er de komende weken nog wel wat extra uitgaven verwacht worden hier en daar.

De vijf clubs zitten samen aan 26,55 miljoen aan uitgaven, nog altijd minder dan de 28 miljoen euro van Club Brugge dus. Met alle andere ploegen samen zitten we overigens aan een dikke 60 miljoen euro uitgaven, dus gaf blauw-zwart bijna de helft uit.