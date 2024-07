Done deal: Club Brugge haalt topper weg bij rechtstreekse concurrent

Club Brugge en Union SG onderhandelden de voorbije dagen intens over de transfer van Gustaf Nilsson. Een paar dagen geleden kwam er dan eindelijk een akkoord op clubniveau. De Belgische landskampioen diende het bod de voorbije dagen meermaals te verhogen.

Club Brugge betaalt uiteindelijk zes miljoen euro voor Nilsson. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot zeven miljoen euro. De Zweed tekent een contract voor drie seizoenen op Jan Breydel en is tot juni 2028 van blauw-zwart.

Niets hield een deal de voorbije dagen nog tegen. Nilsson had immers al langer een persoonlijk akkoord met blauw-zwart. De spits zal volgende week aansluiten in België bij blauw-zwart, maar reageerde wel al op de website van Club Brugge.

Press power button to start transfer: 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤! 🎮 pic.twitter.com/2qIyHBE9BL Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 12, 2024

"Ik ben blij om hier te zijn", aldus Nilsson in een reactie bij Club Brugge. Met de komst van Nilsson heeft Club Brugge de vervanger voor Igor Thiago beet. Laatstgenoemde maakt deze zomer een transfer naar Brentford FC.

Ook Union SG reageerde nog op de zaak en wenst Nilsson veel succes in zijn nieuwe opdracht. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om de Zweedse aanvaller een behouden overstap naar Brugge te wensen.

From a double joy shot in Braga to those ice-cold penalty kicks. Thanks for the ride, Gustaf. 🙏 pic.twitter.com/vN3DuxUA12