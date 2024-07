Manchester City grijpt in! "Kevin De Bruyne gaat helemaal nergens heen" was géén toevallige uitspraak van Pep Guardiola

Kevin De Bruyne blijft bij Manchester City. Pep Guardiola heeft met één simpele quote een einde gemaakt aan de transfergeruchten. En die timing was niét toevallig.

Kevin De Bruyne? Hij gaat helemaal nergens heen - Pep Guardiola



Einde verhaal. Pep Guardiola heeft héél duidelijk gemaakt dat een transfer van Kevin De Bruyne niét aan de orde is. "Hij speelt komend seizoen gewoon bij Manchester City", is de Spaanse manager van The Citizens héél duidelijk.



De geruchtenmolen was nochtans overuren aan het draaien. Elke transfergoeroe voorspelde een heus gevecht tussen enkele Saoedische topclubs om De Bruyne binnen te halen. Het ene bod was nog astronomischer dan het andere.





Bovendien zorgde ook De Bruyne de voorbije maanden zelf voor speculatie. "Ik begrijp de spelers die in de herfst van hun carrière voor financiële zekerheid kiezen", liet de Rode Duivel zich ontvallen.



Al is de timing van de repliek van Guardiola niét toevallig gekozen. De Bruyne geniet dan wel nog enkele dagen van vakantie, maar de middenvelder kreeg ondertussen wel al een uitnodiging van Manchester City om rond de tafel te zitten en een contractverlenging te bespreken. Dat bevestigen de Engelse media.

Gaat Kevin De Bruyne een nieuwe contract tekenen bij Manchester City?



Die actie bewijst het vertrouwen van Guardiola én City in de 33-jarige middenvelder. Manchester City roept spelers van boven de dertig normaliter pas in de laatste maanden van hun contract naar de tafel. Al is KDB natuurlijk niet zomaar een speler (van boven de dertig).