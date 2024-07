Konstantinos Karetsas weet wat er ontbrak bij KRC Genk en legt ook schuld bij zichzelf: "Daar zijn geen excuses voor"

KRC Genk heeft in haar eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen niet kunnen overtuigen. Het werd 0-0 tegen Standard, al hebben de Limburgers zeker genoeg kansen gehad om met een andere uitslag van het veld te stappen.

Zondag beleefde Genk geen ideale start van het nieuwe seizoen tegen Standard. Met een hoop meer kansen dan de tegenstander, bleef het toch 0-0.

Wie wel goed opviel was Konstantinos Karetsas. Het 16-jarige talent leek het aan het begin van de wedstrijd wat moeilijk te hebben, maar was wel heel aanwezig in het spel.

Hij kwam na afloop vertellen dat er één ding ontbrak. "Alleen efficiëntie, dat was duidelijk. Daarmee doel ik op mezelf, maar ook op de rest. We hebben over de hele wedstrijd zeker vier of vijf grote grote kansen gehad. Twee of drie hadden zeker tegen de netten gemogen", klonk het.

Hoe meer de wedstrijd vorderde, hoe beter het leek te gaan voor hem. Zo kreeg hij ook twee enorm grote kansen. Die eerste werd nog van de lijn gehaald door Lawrence.

Karetsas legt de schuld bij zichzelf

De aanvallende middenvelder was bijzonder streng voor zichzelf. "Ik was wat in shock dat die bal plots voor mijn voeten kwam. Het ging zo snel dat ik gewoon trapte zonder nadenken. Een tegenstander haalt die dan van de lijn... Ik vind dat die bal gewoon sowieso binnen moest. Daar zijn geen excuses voor. Ik leg de schuld bij mezelf."

Nadien was er nog een moment waarop hij heerlijk ruimte maakte voor zichzelf in het strafschopgebied van Standard, maar dan stond de paal in weg... "Dat was gewoon pech, meer kan ik daar niet over zeggen", besluit Karetsas.