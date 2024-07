Karel Geraerts en Marc Wilmots voelen al druk bij Schalke 04

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag begint Schalke 04 de competitie tegen Eintracht Braunschweig. Het team lijkt nog niet helemaal klaar te zijn.

Terwijl de Bundesliga pas binnen ongeveer een maand weer van start gaat, beginnen de Duitse tweedeklassers komend weekend al aan het nieuwe seizoen.

Na een moeilijk jaar bij Schalke 04, zal Karel Geraerts het beter moeten doen. De club verkeert in grote financiële moeilijkheden en kan zich niet veroorloven om langer op sportief vlak in de put te blijven zitten.

De laatste tests hebben aangetoond dat de voormalige coach van Union nog werk te verrichten heeft. Schalke 04 heeft geen enkel doelpunt gescoord in haar laatste drie wedstrijden (0-2 tegen Utrecht, 0-0 tegen Twente, 0-2 tegen Leeds).

Schalke 04 kan zich geen misstap meer veroorloven

De Duitse pers houdt Geraerts al goed in de gaten. Zo stelt Bild vast dat de Belgische coach verschillende tactische systemen heeft uitgeprobeerd, maar waarschijnlijk zal terugkeren naar zijn gebruikelijke 3-5-2 opstelling.

Na een moeilijk seizoen bij KV Kortrijk, kwam Martin Wasinski transfervrij over van Charleroi en kreeg hij zijn kans tijdens de voorbereiding. Volgens Bild is het echter te riskant om hem in de verdediging te laten beginnen, aangezien een plek op het middenveld meer voor de hand ligt.