'KRC Genk heeft oog laten vallen op Colombiaanse aanvaller'

KRC Genk speurt de transfermarkt nog steeds af, op zoek naar versterking. De club zou nu uitgekomen zijn bij een flankaanvaller.

KRC Genk is haar seizoen begonnen met een 0-0 gelijkspel tegen Standard. De Limburgers konden zo in hun eerste wedstrijd van het seizoen nog niet helemaal overtuigen.

Extra versterking is nog steeds welkom bij KRC Genk. Volgens het medium Relevo heeft Racing Genk haar oog laten vallen op Carlos Andrés Gómez.

Gómez is een een Colombiaanse rechtsvoor. Hij speelt momenteel bij Salt Lake, waar hij dus een tegenstander is van Joseph Paintsil (ex-Genk) in de MLS.

Salt Lake kaapte hem in januari 2023 voor 3,5 miljoen euro weg bij Millonarios in zijn thuisland. Dit seizoen maakte hij al enorm veel indruk door 13 keer te scoren in 23 wedstrijden.

Maar als Genk voor hem gaat, krijgen ze ongetwijfeld heel wat concurrentie. Volgens Relevo staat Gómez ook op het lijstje van Villarreal, Leganés, Osasuna en Braga.